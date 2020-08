Emigrante distinguida por fotografar efeitos da pandemia em Berlim

Hoje às 12:55 Facebook

A fotógrafa freelancer Micaela Sousa, a viver em Berlim, na Alemanha, recebeu uma bolsa no contexto do projeto "Pandemic Healing Arts Project" e mostra parte do seu trabalho, realizado durante a pandemia de covid-19, numa exposição.

"À semelhança de outras cidades alemãs, Berlim tomou medidas para evitar o contágio entre cidadãos, e isso implicou o encerramento de galerias, o cancelamento e/ou adiamento de trabalhos, e a consequente falta de fontes de rendimento para artistas, muitos dos quais freelancers. Nessa altura, surgiram apoios estatais e sistemas de ajuda mútua, com artistas que apoiavam outros artistas", explica Micaela Sousa, conhecida por Nomadic By Choice.

Um coletivo de artistas da ​​​​​​​Holzmarkt (mercado de madeira, que representa o maior projeto de desenvolvimento urbano sustentável da cidade) e da associação "We Did Nothing Wrong", ambas com sede em Berlim, uniram-se para atribuir bolsas a artistas afetados pelas medidas de contenção como parte de uma iniciativa chamada "Pandemic Healing Arts Project".

