Emigrante de Vila Real mata a mulher a tiro e suicida-se em França

Licínio matou Francisca a tiro em casa, em Lagardelle, sul de França, quando o filho, de 11 anos, estava na escola. Em seguida suicidou-se. Vizinhos deram alertam após ouvirem os tiros.

O homicídio seguido de suicídio ocorreu na passada segunda-feira na casa do casal em Lagardelle, onde Licínio e Francisca Fernandes viviam com o filho de 11 anos.

Os corpos foram encontrados pela polícia depois de os vizinhos os terem acionado, quando ouviram disparos de uma arma de fogo. Já no local, os agentes da Gendarmeria descobriram os dois cadáveres no interior da residência.

Tudo aponta para que se trate de um homicídio seguido de suicídio, pelo menos esta é a tese inicial da investigação aberta pela procuradoria de Cahors. Segundo a estação de televisão France 3 "o cenário do feminicídio é privilegiado", não sendo conhecidas queixas por violência doméstica envolvendo a família portuguesa nem na Gendarmeria, nem nos serviços judiciais.

As autópsias foram realizadas na quinta-feira no instituto forense de Toulouse e o corpo de Francisca, natural da aldeia de Rabal, no concelho de Bragança, é aguardado ainda esta sexta-feira na sua terra natal.

Uma fonte da aldeia indicou ao JN que o casal estaria em processo de separação e que Francisca, de 48 anos, teria intenção de regressar a Portugal, com o filho, no final deste ano letivo. O marido, Licínio, com cerca de 40 anos, era artesão. A família era tida como pacata.

O filho do casal foi acolhido por uma associação de apoio às vítimas e pelos serviços de proteção à criança franceses. Segundo apurou o JN, familiares do casal, nomeadamente a madrinha da criança, viajaram para França para acompanhar a sua situação e trazer o menino para Portugal, nomeadamente para Bragança, onde vivem a tia e a avó.