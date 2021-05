Emigrante na Suíça torna-se viral a dançar no TikTok

Mónica Ferreira Hoje às 10:31 Facebook

Nélson Martins é operário da construção civil e quer mudar a imagem que as pessoas têm daqueles trabalhadores.

Um emigrante português na Suíça tornou-se viral na rede social TikTok, depois de partilhar um vídeo de dança que teve mais de três milhões de visualizações. O que começou por ser uma brincadeira para Nélson Martins, conhecido como Jackson, tem agora um objetivo mais real: "Mudar a imagem que as pessoas têm dos operários da construção civil, que somos felizes no que fazemos".

Desde jovem que Nélson Jackson gosta de dançar. Em Zurique, onde trabalha na construção civil há oito anos, este emigrante de 36 anos, natural das Termas de São Vicente, em Penafiel, encontrou uma oportunidade para mostrar às pessoas o que aprecia fazer. Fã de Michael Jackson - a quem foi buscar o apelido - Nélson Jackson ganhou visibilidade nos últimos meses, depois de, no início da pandemia, ter publicado um vídeo no TikTok, que se tornou viral pelo Mundo fora. "Fiz um vídeo muito natural, no meu local de trabalho, durante uma pausa, com a farda", conta. O vídeo teve mais de três milhões de visualizações, de vários países, e Jackson foi notícia na Comunicação Social local e chegou à televisão. "E aí dei o salto", explica. Rapidamente ultrapassou os 60 mil seguidores e conseguiu ainda conquistar os colegas de trabalho, o seu "maior apoio", que começaram também a participar nos seus vídeos.