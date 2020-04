Emigrante nos EUA faz máscaras com o padrão da bandeira de Portugal

Hoje às 13:23 Facebook

Depois de encerrar as portas do seu salão de beleza em Newington, no estado de Connecticute, e ao aperceber-se da escassez de equipamento de proteção pessoal, Ana Paula Santos sentou-se à máquina de costura e começou a fazer máscaras. Quando o marido, Fernando Gonçalves Rosa, lhe pediu que fizesse uma máscara com o padrão da bandeira portuguesa, "não pude dizer que não", afirma a cabeleira.

"Nós não tínhamos máscaras e como o meu marido ainda tem de ir ao escritório, apesar de com menos frequência, pus mãos à obra", explica Ana Paula, a quem a mãe ensinou cedo a arte da costura. "É difícil, quando estamos acostumados a lidar com clientes todos os dias, depois vermo-nos confinados 24 horas em casa", comenta a emigrante natural de Mira de Aire, que vive desde os 19 anos de idade na América.

