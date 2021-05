Hoje às 11:35 Facebook

Um português a viver no Luxemburgo faleceu esta quarta-feira, dia 12 de maio, vítima de morte súbita durante um jogo de futebol entre amigos, no pavilhão em Reisdorf, no norte do país.

Raul Monteiro, motorista de autocarros, terá sofrido um ataque cardíaco fulminante, segundo o jornal Lux24. O português foi assistido no local pelas equipas de emergência médica, mas sem sucesso, revela a mesma fonte.

