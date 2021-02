Emigrante portuguesa ajuda suíços a encontrarem o amor

Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuela Pinto é natural de Trás-os-Montes e fez do cupido um negócio ao criar uma agência especializada em aconselhamento matrimonial, a funcionar há sete anos, na Suíça francesa.

Foi a solidão provocada por um divórcio que levou Manuela Pinto, residente no cantão de Vaud há mais de 35 anos, a criar a agência Cmieuxa2, um projeto cuja intenção é aconselhar e ajudar pessoas a encontrar alguém, liderado por profissionais especializados na matéria que procuram promover valores humanos tais como a "verdade", a "seriedade" e o "compromisso" no processo de busca pela alma gémea.

"Após o meu divórcio, à semelhança do que acontece em muitos casos, inscrevi-me num site de encontros na esperança de encontrar uma companhia que me correspondesse. Acontece que percebi que existia uma grande falta de transparência e veracidade nos vários sites em que me inscrevi", afirma a transmontana.

Leia mais em Bom Dia