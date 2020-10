Emigrante que deu toque português à bandeira americana colocada na Lua regressou à terra natal

Hoje às 16:02 Facebook

A septuagenária Maria Isilda Ribeiro, que em 1969 emprestou toque português à odisseia da conquista da Lua pelos norte-americanos, foi emigrante em New Jersey, nos Estados Unidos, desde os 23 anos de idade, mas vive agora na sua terra natal, Vagos, no distrito de Aveiro.

Apesar de ter filha e neta nos Estados Unidos, Ribeiro, hoje com 74 anos, optou por ficar na sua terra natal depois de aí ter tratado dos pais na velhice.

Curiosamente, a fábrica de bandeiras onde a emigrante vaguense coseu a famosa bandeira transportada pelos astronautas da NASA - Annin & Company - ainda existe, hoje localizada no número 105 da Eisenhower Parkway, em Roseland. Fundada em 1920, é mesmo considerado o fabricante do género mais antigo na América - utilizando apenas materiais com certificação Made in USA.

