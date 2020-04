Emigrantes em Macau angariam fundos para ajudar Portugal

Hoje às 13:27 Facebook

A comunidade portuguesa em Macau arrecadou mais de 171 mil euros, em nove dias, para comprar material médico para ajudar Portugal no combate à pandemia de Covid-19. A organização decidiu estender por mais dois dias a angariação de fundos.

"Devido às celebrações do feriado do Ching Ming e à consequente interrupção de vários serviços, incluindo bancos - na próxima segunda-feira -, foi decidido prolongar esta iniciativa até ao final do dia 7 de abril [terça-feira], mantendo-se a conta COVID 19 Solidariedade Portugal MOP 9016556516 aberta até essa data", apontou o Banco Nacional Ultramarino, em comunicado.

