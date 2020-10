Emigrantes na Costa do Marfim pedem voos à TAP

Hoje às 15:10 Facebook

Os portugueses emigrados na Costa do Marfim, país com o qual a TAP mantinha cinco ligações semanais, reclamam a retoma "imediata" dos voos, suspensos desde julho, e, perante a falta de resposta da empresa, querem ser ouvidos no parlamento.

"A suspensão das ligações aéreas entre Lisboa e Abidjan [capital económica da Costa do Marfim], veio provocar enormes transtornos tanto à comunidade portuguesa como aos negócios", disse o presidente da Câmara de Comércio Luso-Marfinense, Tiago Garcia Domingues.

O português, que vive na Costa do Marfim desde 2012, é o promotor da petição pela "Retoma da Operação Aérea da TAP Air Portugal Lisboa/Abidjan - Abidjan/Lisboa", lançada durante o fim de semana e que conta com pouco mais de duas centenas de assinaturas.

