Emigrantes não querem ser excluídos das eleições presidenciais

Hoje às 12:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O movimento "Também somos portugueses" alerta para as restrições às deslocações impostas devido à covid-19 e apela à "alteração urgente" das leis eleitorais, por forma a permitirem aos emigrantes portugueses o voto por via postal nas presidenciais de janeiro.

As limitações impostas pelo combate à pandemia da covid-19 "vão tornar impossível" o voto presencial dos portugueses que vivem no estrangeiro nas próximas presidenciais, alerta o movimento, num comunicado.

A iniciativa "Também somos portugueses" dirigiu, por isso, um apelo a todos os grupos parlamentares para que "assumam as suas responsabilidades democráticas" e, "em modo de urgência", tomem a iniciativa de propor e votar favoravelmente as alterações legislativas necessárias para permitir o voto via postal para as próximas eleições para o Presidente da República.

Leia mais em Bom Dia