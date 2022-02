Emigrantes no Luxemburgo "viram que muitos votos foram para o lixo e já não vão votar mais"

Hoje às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A anulação de mais de 80% dos votos no círculo da Europa está a gerar trocas de acusações entre partidos e entidades envolvidas no processo eleitoral em Portugal. Entre os emigrantes no Luxemburgo o sentimento é de desrespeito e descrença nas instituições.

A anulação de mais de 80% dos votos dos emigrantes eleitores pelo círculo da Europa - entre votos irregulares e votos regulares misturados com os primeiros - está a deixar um sentimento de frustração e descrença na comunidade portuguesa no Luxemburgo.

Tentou-se apurar junto do consulado, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Administração Interna quantos votos de emigrantes no Grão-Ducado tinham sido anulados, mas até à data não foi possível obter uma resposta. No entanto, na passada quinta-feira, o deputado do PS, Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa em 2019 e, ao que tudo indica, reeleito nestas últimas eleições, avançou, sem confirmar números, que, tendo em conta a anulação de 80% dos votos do círculo da Europa, a mesa do Luxemburgo também "terá sido afetada".

Leia mais em Contacto