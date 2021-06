Emigrantes no Reino Unido indignados com saída de Portugal da lista verde

Hoje às 14:16 Facebook

A saída de Portugal da lista verde causou revolta na comunidade portuguesa no Reino Unido. Emigrantes portugueses dizem não compreender a decisão de última hora e queixam-se dos custos associados às novas restrições.

Silvana tinha uma entrevista na Universidade de Leiria no dia 19 de Junho. Viagens compradas, testes marcados e a esperança de realizar um sonho e ingressar no curso de enfermagem. Poucos dias antes de viajar, Portugal saiu da lista verde do Reino Unido.

"Para além do dinheiro que gastámos em testes, o problema maior é mesmo a quarentena de 10 dias", conta a estudante, que trabalha como assistente num lar de idosos. Silvana não pode tirar tantos dias de férias e, por isso, poderá perder a oportunidade de ingressar na faculdade este ano. Por agora, espera que a instituição permita a realização de exames online em casos como o seu.

