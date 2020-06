Emigrantes passam a estar abrangidos pelas moratórias de crédito

Hoje às 17:35 Facebook

O Governo alargou os beneficiários e o âmbito das moratórias bancárias, passando a incluir os emigrantes, segundo o Programa de Estabilização Económica e Social.

Na passada quinta-feira, após a aprovação do documento em Conselho de Ministros, o Governo já tinha anunciado o prolongamento até 31 de março de 2021 da moratória que permite suspender o pagamento das prestações dos empréstimos bancários.

Agora, no Programa de Estabilização Económica e Social, publicado em Diário da República no sábado à noite, o Governo refere, quanto às moratórias bancárias, que as principais linhas orientadoras consistem na "extensão da vigência da atual moratória bancária até 31 de março de 2021" e no "alargamento dos beneficiários, incluindo emigrantes". No documento, é também referida a "ampliação da moratória a todos os contratos de crédito hipotecário, ao crédito ao consumo para educação".

