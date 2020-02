Emirados Árabes Unidos querem investir no Ribatejo

Hoje às 16:08 Facebook

A empresa Proscape LLC, dos Emirados Árabes Unidos, esteve na região do Ribatejo para avaliar as suas potencialidades e produtos, entre os dias 3 e 6 de fevereiro, tendo reunido com mais de 20 empresas de diversos setores.

Responsável pela organização desta missão empresarial inversa, Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT) sublinha que o representante desta "importante empresa regressou aos Emirados Árabes Unidos com boas perspetivas de realização de negócios a curto prazo no Ribatejo".

