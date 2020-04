Empregadas de limpeza portuguesas na Suíça sem trabalho nem apoios

Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

Partilhar

As restrições impostas pela Covid-19 na Suíça deixaram sem rendimento centenas de empregadas de limpeza portuguesas que, sem vínculo nem horários certos, ficaram sem trabalho e não contam com apoios sociais, o que levou um sindicato a pedir ajuda estatal.

Tal como no Luxemburgo, na Suiça, centenas de empregadas de limpeza são pagas à hora ou por tarefa, o que faz com que não tenham direito a subsídio de desemprego e com que os pedidos de apoio aumentem.

Na Suíça desde 1998, o secretário sindical responsável da área da construção civil no maior sindicato da Suíça - Unia, José Inácio Sebastião reconhece que os efeitos das restrições no mundo laboral, para conter a pandemia Covid-19, já se sentem na comunidade portuguesa na Suíça: "A nossa comunidade trabalha sobretudo em empregos manuais - limpeza, construção civil, hotelaria, nos quais os trabalhadores estão mais expostos e que, por isso, o Estado encerrou uma parte".

Leia mais em Contacto