Empresa luso-americana tem a seu cargo a demolição dos 50 andares da Bolsa de Nova Iorque

Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma empresa luso-americana com sede na grande Nova Iorque tem a seu cargo toda a demolição interior dos 50 andares do icónico edifício-sede da Bolsa de Valores NASDAQ, no número 4, em Times Square, Nova Iorque. A obra, que arrancou em abril e em plena pandemia, deverá prolongar-se durante seis meses e coloca todos os dias vários empregados e camiões da Rite-Way Demolition no coração da "Capital do Mundo".

"Neste momento, estamos envolvidos simultaneamente em doze obras de demolição nos cinco bairros de Nova Iorque", afirma Leroy Barroca, de 51 anos, co-proprietário da empresa.

A NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations, ou, em português, Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas) engloba um volume impressionante de 12,2 mil milhões de dólares em transações, com mais de 2800 empresas listadas.

Criada em 1969, a Rite-Way Demolition tem hoje sede em Woodside, Queens, e emprega de 200 a 250 empregados. "Fazemos obras com orçamento entre os 6 mil e os 19 milhões de dólares", revela Leroy Barroca, que se juntou à empresa em 1987 como funcionário, quando ainda terminava o seu curso em gestão na St. John"s University (o que aconteceu em 1991). Há 15 anos, tornou-se co-proprietário, título que partilha com os ítalo-americanos Mike Tramutolo e John Tramutolo.

Leia mais em LusoAmericano