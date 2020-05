Empresários portugueses na Suíça temem futuro dos negócios

Hoje às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A crise económica causada pela pandemia está a afetar a vida de muitos empresários portugueses emigrantes na Suíça, que têm de lidar com as medidas de restrição impostas pelo Conselho Federal, no âmbito da prevenção da infeção pela covid-19.

António Albuquerque, que explora há dois anos o restaurante Alma Lusa, um estabelecimento situado na zona industrial de Corcelles-près-Payerne, no cantão de Vaud, frequentado na sua grande maioria por portugueses reconhece: "Desde que o meu restaurante reabriu, esta segunda-feira, faturei 25% do que que era habitual faturar em tempos normais".

O estabelecimento recebe principalmente clientes locais que vivem ou trabalham na região. Atualmente "nem para os ordenados dá, quanto mais para a renda e todos os gastos associados à nossa atividade", desabafa o empresário, oriundo de Viseu.

Face à situação pandémica provocada pelo coronavírus foram vários os empresários que se viram obrigados a encerrar temporariamente os seus estabelecimentos aquando da decisão tomada a 16 de março pelo Conselho Federal, que obrigava ao encerramento de todos os negócios que não fossem de primeira necessidade.

José da Silva, natural de Famalicão, é hoje proprietário da antiga "Casa do Porto de Lausanne", que criou em 1994 e que hoje tem o nome de "Restaurante Porto Novo". Os problemas são semelhantes aos de António Albuquerque, mas José recusa-se a desistir do seu "projeto de vida". "Vou lutar até onde puder", afirma, sublinhando que já passou por uma crise pior em 1994 quando abriu o negócio. Quando questionado sobre o que mais lhe causa preocupação, não hesitou na resposta: "Os meus funcionários". O empresário não sabe se irá conseguir garantir trabalho aos sete colaboradores.

Leia mais em LusoPress TV