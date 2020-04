Empresas portuguesas na Guiné-Bissau sentem responsabilidade social

Hoje às 13:40 Facebook

As empresas portuguesas são o maior empregador privado guineense e estão conscientes da sua responsabilidade com a Guiné-Bissau, apesar do impacto do combate à Covid-19, revela a Associação Empresarial Portuguesa naquele país.

Os empresários portugueses no país têm sentido grandes dificuldades devido à pandemia. "Há, sem dúvida, um grande número de empresários portugueses desalentados com esta situação", afirmou o presidente da direção da Associação Empresarial Portuguesa na Guiné-Bissau. No entanto, e apesar do desalento, Fernando Machado, reconhece que os empresários portugueses têm noção que são os maiores empregadores privados no país e sabem o que representam "para muitas famílias que, de alguma forma, deles dependem".

