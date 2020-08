Empresas portuguesas procuram oportunidades na Polónia

Hoje às 15:12 Facebook

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa vai realizar uma Missão Empresarial à Polónia, de 21 a 25 de setembro, com o objetivo de apoiar as empresas no desenvolvimento de novos negócios neste mercado promissor.

A Polónia é um mercado importante e dinâmico, localizado no coração da Europa Central. Os exportadores e investidores são atraídos para a Polónia devido à grande população do país, força de trabalho qualificada e competitiva, fortes perspetivas de crescimento económico e uma localização que proporciona um acesso aos mercados vizinhos.

