Enfermeira luso-americana salva a vida de motorista em auto-estrada de Boston

Depois de um turno completo de trabalho como enfermeira nas emergências do Winchester Hospital, na terça-feira à noite, Alexa Sequeira conduzia em direção a casa, na auto-estrada 93, em Boston, quando se deparou com um acidente. A luso-americana não hesitou em parar para ajudar a prestar socorro ao ocupante do veículo.

Alexa Sequeira, que acaba de se formar em enfermagem pela George Washington University, não pensou duas vezes quando viu o acidente. Abrandou a velocidade, abriu a janela do carro, apresentou-se como enfermeira e perguntou à polícia se precisava de ajuda. "Sim, por favor", foi a resposta.

No local do acidente estavam paramédicos da cidade de Boston e agentes da Massachusetts State Police, que tentavam desesperadamente reavivar o motorista do carro que tinha sofrido um acidente ao perder os sentidos depois de um desmaio ao volante.

"Tratou-se, na verdade, de um extraordinário trabalho de equipa entre todos nós, passando-se tudo isto neste clima complicado de caos e pandemia em que estamos", assegurou a luso-americana. Alexa Sequeira explica: "Nas emergências, estamos treinados a verificar sempre em todas as pessoas se houve uma paragem cardíaca nestas situações. Cada um dos intervenientes tem uma missão específica e o importante é trabalharmos em conjunto. Embora o ambiente fosse certamente diferente, a polícia e eu fizemos exatamente isso. Fico muito contente por saber que o senhor está a recuperar".

