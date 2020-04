Enfermeira luso-americana trata crianças com Covid-19 no melhor hospital pediátrico dos Estados Unidos

Hoje às 13:39 Facebook

Filha de emigrantes de Seia - no distrito da Guarda-, que se estabeleceram nos Estados Unidos na década de 70, Sónia Almeida Santos nasceu em Cambridge e completou os estudos liceais em Somerville, para onde entretanto a família se mudou. Formou-se na Northeastern University e faz carreira de enfermagem desde 2002 no prestigiado Boston Children's Hospital, em Massachusetts.

Sónia Almeida Santos tem descendência portuguesa, ainda que tenha nascido nos Estados Unidos, onde em 2002 começou a exercer funções de enfermeira assistente no Boston Children's Hospital, o melhor hospital pediátrico dos Estados Unidos. Três anos depois, ao terminar a formação superior em enfermagem, passou a profissional de saúde de pleno direito.

"Estou afeta à unidade de cuidados intensivos, com foco especial em casos cardíacos, por onde passam menores de todas as idades, inclusive recém-nascidos", afirma Sónia, que assegura: "O Boston Children"s é um hospital de referência mundial e passam por aqui pacientes de 140 nacionalidades, nomeadamente de Portugal e do Brasil".

