Enfermeiros de Rhode Island aprendem português

Em Rhode Island, onde há a maior herança portuguesa nos Estados Unidos, profissionais de saúde prosseguem aulas de português online, enquanto trabalham no combate à pandemia da Covid-19, de acordo com Sílvia Oliveira, diretora do Instituto de Estudos Portugueses e Lusófonos.

"Muitos dos nossos estudantes que estão empregados nos sistemas de saúde e hospitais em Rhode Island, neste momento, estão de facto a trabalhar ainda mais. No entanto, estão a manter as suas aulas e a contribuir com mais horas para o sistema de saúde durante esta pandemia" da Covid-19, disse Sílvia Oliveira.

A diretora do Instituto de Estudos Portugueses e Lusófonos acrescenta que os estudantes que trabalham na saúde "estão mais expostos" ao novo coronavírus e que "essa é uma das maiores ansiedades que eles demonstram".

