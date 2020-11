Ensino português em França lança campanha de promoção

Hoje às 13:03 Facebook

A sensibilização de pais e alunos para a importância de aprender português no ensino básico e secundário, em França, vai arrancar em janeiro e fevereiro, sendo acompanhada por uma campanha digital dirigida aos jovens.

"É um conjunto de práticas que vamos tentar instaurar. Uma sensibilização junto das crianças no último ano da primária para que escolham português no ensino básico e secundário e, nas escolas onde ainda não há português, tentar mobilizar os pais para que peçam essa abertura", afirma a coordenadora do Ensino de Português em França, Adelaide Cristóvão.

