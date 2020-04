Entrar em França só com certificado, a partir de hoje

Hoje às 15:22 Facebook

Desde esta quarta-feira ninguém pode passar as fronteiras, terrestres, aéreas e marítimas, sem um atestado válido. Os trabalhadores transfronteiriços do Luxemburgo podem continuar a ir trabalhar, desde que apresentem certificado.

Qualquer pessoa que entre em território francês deverá ser portadora de um certificado, a partir desta quarta-feira, anunciou o Ministério do Interior, como medida do estado de emergência sanitária para combater a propagação do Covid-19. As condições de permissão são muito restritivas.

No site do Ministério do Interior estão já disponíveis três certificados diferentes: para quem chega do estrangeiro à França continental, para quem viaje do estrangeiro para um território ultramarino francês, mas também para as viagens da França metropolitana aos territórios ultramarinos.

