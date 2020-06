Escola anglo-portuguesa em Londres só reabre em setembro

Hoje às 15:12 Facebook

A escola bilingue anglo-portuguesa em Londres (APSofL) mantém a abertura planeada para dia 7 de setembro, apesar da incerteza criada pela pandemia de covid-19, reconhece a diretora, Marta Correia.

"Como a escola vai abrir em setembro, não afeta as crianças neste momento. Depois a escola pedirá conselhos do Ministério de Educação [britânico] para tomar medidas, como outras escolas estão a tomar neste momento. Vamos manter-nos atualizados e depois planearemos a estrutura do dia com os conselhos que nos forem dados", afirma a responsável pela APSofL, Marta Correia.

Desde o início de junho que o Governo britânico autorizou a reabertura parcial das escolas primárias para as crianças dos primeiros anos, entre os 5 e 7 anos, e para os do último ano do ensino primário, dos 10 aos 11 anos, com medidas de distanciamento social, mas muitas escolas preferiram não abrir.

