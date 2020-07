Escola Portuguesa de Díli reconstrói auditório após inundações

Hoje às 13:39 Facebook

A Escola Portuguesa de Díli (EPD) conta, a partir desta semana, com um novo auditório para cerca de 80 pessoas, construído na sequência das inundações de 13 de março passado.

O espaço foi inaugurado pelo vice-primeiro-ministro timorense, José Reis, e pelo embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, num dia em que foram entregues os certificados aos finalistas do 12.º ano.

"As imagens do dia da inundação foram chocantes, deixando pessoas dentro e fora de Timor-Leste num sentimento de tristeza e imensa preocupação. Mas, esse triste evento provocou também que algo muito mais importante e bonito viesse ao de cima", reconhece José Reis. O vice-primeiro-ministro timorense destaca o apoio de entidades oficiais do Estado e enaltece "o movimento que ocorreu logo de seguida, a solidariedade e dedicação que foi demonstrada por toda a comunidade da EPD, desde professores e funcionários, pais, alunos".

