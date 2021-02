Escolas Portuguesas no Estrangeiro seguem calendário próprio

Hoje às 13:05 Facebook

As Escolas Portuguesas no Estrangeiro (EPE), onde estudam cerca de 6.000 alunos, estão este ano dispensadas de seguir o calendário escolar português, uma vez que as suas medidas contra a covid-19 dependem da evolução local da pandemia, segundo fonte oficial.

Estas seis escolas, que funcionam em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau, seguem os planos e os programas dos ensinos básico e secundário em vigor no sistema educativo português.

Tuteladas pelo Estado português, as EPE seguem o calendário escolar português, mas não o atual, alterado devido à covid-19.

