O romance "Tragédia de Fidel Castro", do escritor português João Cerqueira, foi distinguido com o Prémio USA Best Book, na categoria Ficção Multicultural.

A obra editada nos Estados Unidos pela editora River Groove Books, com o título "The Tragedy of Fidel Castro", foi publicada em Portugal, pela Saída de Emergência, em 2008. Foi considerada um dos "Livros do Ano" pela revista Os Meus Livros.

