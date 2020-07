Municípios ibéricos preparam fusão

Hoje às 13:34 Facebook

Os municípios de Almeida e de Ciudad Rodrigo, em Espanha, apresentaram esta quarta-feira o projeto de criação de uma eurocidade, para possibilitar a realização de projetos comuns que promovam o desenvolvimento do território de ambos os lados da fronteira.

O projeto da Eurocidade "Porta da Europa", que abrange as vilas de Almeida e de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, e as localidades espanholas de Fuentes de Oñoro e Ciudad Rodrigo, foi esta quarta-feira apresentado numa sessão realizada na fronteira de Vilar Formoso, no dia em que as fronteiras terrestres entre os dois países foram reabertas, após um período de encerramento devido à pandemia causada pela covid-19.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Almeida, António José Machado, o projeto eurocidade Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro/Almeida/Ciudad Rodrigo constitui "um passo importante" para a definição de "uma estratégia de desenvolvimento económico" do território abrangido.

