Espanha: conduzia camião português com carta falsa

Hoje às 16:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O motorista de um camião com matrícula portuguesa, que viajava de Portugal com direção a Vigo, foi intercetado pela Guardia Civil no município Sandiás, em Espanha. O condutor, natural da Moldávia e residente em Portugal, conduzia um camião com carta de condução falsificada.

O condutor mostrou a carta de condução romena aos agentes espanhóis, que faziam o controlo da circulação rodoviária na A52, e estes perceberam que o documento não era autêntico.

Os agentes policiais detiveram o moldavo por ser suspeito de um crime de falsificação de documentos e transferiram-no para a esquadra de Xinzo, município espanhol, onde foi instruído o processo judicial.

Leia mais em Bom Dia