Espanha e Luxemburgo recebem concertos para bebés em português

Hoje às 13:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Concertos para Bebés estão de volta aos palcos a partir do dia 13 de setembro, com espetáculos agendados para Coimbra, Leiria e Marinha Grande, e também digressões ao Luxemburgo e Espanha, anunciou a companhia Musicalmente.

Após a interrupção da atividade devido à pandemia de covid-19, o projeto que tem sede em Leiria reinventou-se para transmitir espetáculos online e, agora, prepara o regresso presencial, com "todas as medidas de distanciamento e segurança" asseguradas para que "todas as famílias possam desfrutar deste concerto tranquilamente".

O retorno aos palcos acontece em Leiria, com um concerto dedicado ao fado, no dia 13. O guitarrista Ricardo Parreira e a cantora Vânia Conde são os convidados.

Leia mais em Bom Dia