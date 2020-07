Está disponível um inquérito sobre a emigração portuguesa

Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O inquérito por questionário insere-se no projeto de investigação "Expectativas e experiências de regresso dos novos emigrantes portugueses: reintegração e mobilidades (EERNEP)", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e organizado por um grupo de universidades e institutos.

O projeto destina-se a compreender as caraterísticas dos processos de regresso, bem como as expectativas a este respeito, de emigrantes portugueses mais recentes, tendo também em conta as relações existentes com o país de origem.

Podem responder a este questionário pessoas de nacionalidade portuguesa e/ou nascidos em Portugal, com mais de 18 anos, que tenham saído de Portugal depois de 2000 e vivam atualmente no estrangeiro.

Leia mais e saiba como participar em Bom Dia