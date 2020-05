Estudante português na Polónia "luta contra a solidão"

Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Gomes, escuteiro e estudante universitário a fazer Erasmus na Polónia desde fevereiro, "luta contra a solidão" nesta fase de confinamento e ocupa parte do tempo com os desafios diários do Corpo Nacional de Escutas.

"Estou sozinho. As pessoas que viviam comigo foram embora e os meus contactos nesta quarentena são digitais, por isso para lutar contra a solidão tenho feito as iniciativas do escutismo, os desafios diários", explica o jovem à Agência ECCLESIA. Miguel reconhece que com os desafios práticos "voltou a ser um pouco criança", "deixou a cama e dormiu no chão".

O caminheiro do Agrupamento 116 de Seia, pertencente à Diocese da Guarda, referiu ainda que "sente falta do ar puro" e do contacto com as pessoas, nomeadamente da "família mais próxima".

Leia mais em Bom Dia