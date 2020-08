Estudantes universitários em Macau não sabem como regressar a Portugal

Hoje às 15:19 Facebook

Pelo menos duas dezenas de alunos em Macau aguardam para saber como poderão deixar o território a fim de frequentarem estudos superiores em Portugal, tendo alguns contactado o consulado com pedidos de informação, revela o cônsul.

"Temos conhecimento de cerca de 20 casos que nos foram comunicados pela Escola Portuguesa de Macau", disse o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Paulo Cunha Alves, precisando no entanto que "é difícil estimar" o total de alunos afetados pelas restrições às viagens impostas no território devido à pandemia de covid-19.

De acordo com o diplomata, ao consulado têm chegado "alguns pedidos de informação" de alunos, numa altura em que as autoridades da Região Administrativa Especial de Macau [RAEM] anunciaram ser pouco provável que venha a ser reaberto um corredor marítimo com Hong Kong, de onde saem a maioria dos voos internacionais.

