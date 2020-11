Estudo feito por investigadores do Luxemburgo quer usar a voz para detetar covid-19

Hoje às 13:35 Facebook

Uma equipa de cinco investigadores do Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), da Universidade do Luxemburgo e do Luxembourg Institute of Health (LIH) estão a recolher amostras de voz e tosse de participantes para criar um algoritmo que ajude a detetar a covid-19. Uma das línguas do estudo é o português.

Os testes podem ser realizados por qualquer pessoa, "quer tenha ou não covid-19. No futuro, "uma aplicação poderá calcular a probabilidade de alguém estar infetado com a doença", começa por explicar Muhannad Ismael, líder do estudo e investigador do LIST em inteligência artificial.

Através de um inquérito disponível online, os participantes realizam cinco exercícios onde gravam a voz. "Por exemplo, num deles é pedido que os participantes tussam por três vezes, noutro é-lhes pedido que digam a vogal "a" durante uns segundos e sem interrupção", enumera Vladimir Despotovic, investigador e docente na Universidade do Luxemburgo.

