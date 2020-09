EUA: exames de português tiveram os melhores resultados de sempre

Hoje às 13:09 Facebook

O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua anunciou esta semana que os resultados dos exames de português feitos por centenas de alunos do ensino básico e secundário nos Estados Unidos da América foram os melhores de sempre.

"Os resultados de 2020 foram os melhores de sempre nos exames de Português NEWL (National Examination in World Languages), a nível nacional nos EUA, e em comparação com as outras línguas (Árabe, Coreano e Russo)", lê-se numa nota de imprensa divulgada em Lisboa.

