EUA: loja portuguesa ajuda emigrantes a sair da crise

A loja online de produtos portugueses Rooster Camisa, detida por Goretti Medeiros, vai criar novas marcas com design dedicado a duas celebridades lusodescendentes, o chef pasteleiro Jeremiah Duarte Bills e o fadista David Silveira Garcia.

"Estamos a desenvolver produtos específicos e o nosso objetivo é lançá-los no início de setembro", revela a designer Goretti Medeiros. "Queremos ajudar a comunidade e ligar tudo", afirma, explicando que este é um projeto importante para o crescimento pós-pandemia de covid-19.

Para Jeremiah Duarte Bills, que confecciona doçaria portuguesa em Sacramento, no Norte da Califórnia, a marca desenvolvida pela Rooster Camisa vai ser dedicada a itens de cozinha, incluindo um avental de designer. No caso de David Silveira Garcia, que atua na zona de São José, a marca vai ser em torno da música e do fado, com a ideia de "criar algo complementar" à cultura portuguesa. Vão ser peças que podem ser usadas em ambientes mais requintados, como gravatas, lenços de bolso e camisas.

