A Polícia de Newark, através do seu departamento de Segurança Pública, está a procurar ajuda junto da comunidade para localizar Albano Paiva, de 97 anos de idade.

Albano Paiva sofre da doença de Alzheimer e foi dado como desaparecido na segunda-feira, tendo sido visto pela última vez no sábado, dia 28 de novembro, no supermercado Seabra, na Pacific Street, no Ironbound, em Newark.

