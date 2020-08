EUA: Universidade de Berkeley facilita intercâmbio a alunos portugueses

Hoje às 14:25 Facebook

A professora Deolinda Adão considerou esta semana que o novo protocolo entre a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e a Universidade de Berkeley, Califórnia, Estados Unidos, vai permitir "aumentar o intercâmbio académico ao mais alto nível" entre Portugal e aquela instituição.

"O nosso objetivo é ser um ponto em que alunos e docentes em Portugal possam usufruir de uma universidade como a de Berkeley e que alunos e docentes de Berkeley tenham algum apoio para poderem interessar-se a estudar Portugal", reconhece professora, que é diretora executiva do Programa de Estudos Portugueses na universidade californiana.

O novo protocolo tem várias vertentes, nomeadamente o reforço do Centro de Estudos Portugueses, uma bolsa conjunta com o Fundo Pinto-Fialon para financiar o doutoramento de alunos portugueses em Berkeley, apoio para um investigador visitante e a promoção da Study in Portugal Network (SiPN).

