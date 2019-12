Hoje às 16:35 Facebook

O ator e encenador continua a dar cartas no mundo teatral. O português, que cresceu no Luxemburgo, foi selecionado pelo Ministério da Cultura para representar o Grão-Ducado no mítico Festival d'Avignon, em 2020.

Fábio Godinho fica desde já para a história como o primeiro português a representar o Luxemburgo num dos maiores eventos mundiais do teatro.

