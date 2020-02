"Falta vir um documento de Portugal. Eu não posso trabalhar até aos 100 anos"

Hoje às 16:20 Facebook

Mais de 160 imigrantes portugueses foram recebidos durante as permanências sociais no Luxemburgo, que decorrem de 3 a 5 de fevereiro. O problema é quase sempre o mesmo: anos de descontos que não aparecem no sistema da segurança social portuguesa. No final, houve quem visse a sua situação resolvida, mas para alguns, a busca pela reforma continua.

Vera Fonseca nasceu em Angola. Era herdeira de um dos homens mais ricos do país, conta. De repente, depois do 25 de abril, a família ficou sem nada. Com 13 anos viajou sozinha até Lisboa onde foi recebida pelos avós. De uma "vida de princesa" passou a uma "vida sem nada". E vingou. Chegou a secretária do gabinete de sustentabilidade do BPN. Mas, mais uma vez, a vida trocou-lhe as voltas.

