Família portuguesa leva refeições a hospitais de Nova Iorque

A família Chaves, residente no bairro de Queens Village, em Nova Iorque, faz chegar gratuitamente refeições individuais, devidamente empacotadas, aos hospitais de Manhasset, de Roslyn, na vizinha Long Island e de Queens - o que registou o maior número de casos da Covid-19 na zona metropolitana de Nova Iorque -, bem como à esquadra do bairro onde vive.

Desde que a pandemia alterou o quotidiano de Nova Iorque e do mundo, os três estabelecimentos comerciais da família Chaves, situados no bairro nova-iorquino de Queens Village, rapidamente se adaptaram à nova realidade. Embora sob as regras impostas pelas autoridades, o restaurante Mateus, a mercearia Portuguese-American e a garrafeira 215th Street Liquors continuam a funcionar, por serem considerados estabelecimentos essenciais.

A família faz chegar gratuitamente refeições individuais à esquadra do bairro onde vivem e a hospitais de Nova Iorque e de Long Island. O patriarca da família, Ilídio Chaves, reconhece: "É muito triste esta situação que estamos a atravessar, mas, por outro lado, sou um privilegiado por poder ajudar quem precisa".

