Família portuguesa pede ajuda depois de perder tudo nas cheias no Luxemburgo

Raul Costa e a mulher Bela Costa têm dois filhos e vivem no Luxemburgo, mais propriamente em Born, no leste do país. Depois de terem perdido tudo nas cheias, o casal viu-se obrigado a fazer uma angariação de fundos.

"No passado dia 15 de julho a minha casa ficou completamente inundada", explica Raul Costa, no Facebook, onde lançou uma angariação de fundos.

O português reconhece: "Apenas conseguimos salvar-nos com as roupas que trazíamos no corpo. Perdemos tudo: móveis, eletrodomésticos, roupas, brinquedos das crianças, fotografias e recordações".

