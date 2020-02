Faro Ramos: ensino de português "está bem e recomenda-se"

Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O embaixador de Portugal e atual presidente do Camões I.P, Luis Faro Ramos, esteve este fim de semana em Echternach, no Luxemburgo, para participar na cerimónia de entrega de diplomas a cerca de 150 alunos da rede de Ensino Português no Estrangeiro.

Sob o mote do ensino da língua portuguesa na diáspora, as mais de 500 pessoas presentes puderam assistir ainda à apresentação do programa Estudar e Investigar em Portugal e a momentos culturais que ficaram a cargo da escola regional de música de Echternach.

Leia mais em Bom Dia