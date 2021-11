Fátima acolhe encontros para promover investimento da diáspora portuguesa

Hoje às 15:35 Facebook

Os Encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) realizam-se este ano em Fátima, de 9 a 11 de dezembro, com o objetivo de promover o investimento da diáspora, em especial no interior do país.

Trata-se de uma iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, a primeira desde que foi aprovado o PNAID, em 2020.

"Investimento da Diáspora, um investimento com marca" é o lema dos encontros deste ano, que vão ter como finalidade "fornecer a empresários portugueses no estrangeiro interessados em investir em Portugal, informação sobre áreas-chave das políticas públicas do país".

