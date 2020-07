Feira Art Paris anuncia edição física com foco em Portugal e Espanha

Hoje às 12:44 Facebook

A edição de 2020 da feira Art Paris, uma das maiores de arte contemporânea do Mundo, vai realizar-se na capital francesa, de 10 a 13 de setembro, com entrada de visitantes controlada e foco especial em artistas portugueses e espanhóis.

"As galerias presentes são convidadas a expor pintores portugueses e espanhóis, e vai haver sinalética especial, assim como um guia para assinalar as obras aos visitantes", indica Pierre Laporte, que dirige a comunicação do evento.

A Art Paris estava originalmente marcada para abril, mas foi adiada, sabendo-se agora que vai realizada em setembro, no Grand Palais. A edição deste ano tinha já prevista uma presença reforçada de artistas portugueses e espanhóis, numa iniciativa chamada "Estrelas do Sul", mas o destaque teve de ser redimensionado devido à covid-19. "Havia muitas galerias dos dois países que queriam vir, havia também uma comissária muito empenhada neste foco na Península Ibérica, já que a ideia da Art Paris é dar atenção, todos os anos, a países diferentes. Mesmo assim não se quis abandonar o projeto e este foi o compromisso que se encontrou", refere Pierre Laporte.

