Férias em Portugal: o que tem de saber se regressar ao país este verão

O Ministério dos Negócios Estrangeiros lançou esta semana um folheto informativo, com conselhos para os emigrantes que queiram viajar para Portugal nas suas férias de verão.

A brochura, que pode ser consultada no site Portal das Comunidades, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pretende ajudar os emigrantes a viajar em segurança e sem transtornos, considerando as circunstâncias da covid-19.

No documento são explicados, por exemplo, quais os países onde já são efetuados voos de e para Portugal, e com que frequência, assim como algumas regras a seguir para quem opte por fazer o trajeto por via terrestre.

