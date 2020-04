Hoje às 12:55 Facebook

O Festival Fado ​​​​​​​In Paris, organizado pela Dyam Productions, pela Academia Fado de Paris e pelo portal Mais Fado, previsto para os dias 2 e 3 de outubro, foi anulado.

A primeira edição do Fado In Paris teve lugar em abril de 2018, no Trianon, com Fado Clandestino, Carminho, Jorge Fernando, Luísa Rocha e Mara Pedro. Este ano, estavam anunciados Camané, Mónica Cunha, Marco Rodrigues e Sara Correia.

