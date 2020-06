Festival online junta artistas da lusofonia

Hoje às 13:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A edição deste ano do Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa (Festlip), que reúne artistas da lusofonia, vai acontecer de 18 a 23 de junho, numa versão inédita totalmente online, anunciou a organização.

Apoiado pelo Camões Instituto e pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a 12.ª edição do Festlip vai juntar artistas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste para espetáculos, leituras dramáticas, teatro, exibição de filmes, debates, programação infantil, exposição e mostra gourmet. Os conteúdos artísticos vão ser transmitidos gratuitamente ao vivo, pela internet, através do Facebook e do Youtube do Festlip .

Da programação deste ano fazem parte os cantores, compositores e instrumentistas Paulo ​​​​​​​Matomina e Abel Dueré, de Angola, a cantora brasileira radicada em Portugal Luanda Cozetti e o seu grupo, Couple Coffee, o DJ Mam, do Brasil, o cantor e músico John D"Brava, de Cabo Verde, a cantora Iragrett Tavares, de Guiné-Bissau, o cantor, compositor e baterista Otis Selimane, de Moçambique, o cantor, compositor e multi-instrumentista Yami, de Portugal, e o cantor, compositor e guitarrista Tonecas Prazeres, de São Tomé e Príncipe.

Leia mais em Bom Dia