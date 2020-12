Filme de Catarina Romano selecionado para festival de Clermont-Ferrand

Hoje às 14:18 Facebook

O filme "Seja como for", da realizadora portuguesa Catarina Romano, foi selecionado para o Festival Internacional da Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, que vai decorrer em janeiro, em França.

De acordo com a lista de filmes selecionados para a competição, trata-se da única produção portuguesa presente no festival, cuja próxima edição vai ser em formato híbrido, a pensar nas limitações impostas em França por causa da pandemia da covid-19.

"Seja como for" é o segundo filme de Catarina Romano, uma curta de ficção de animação sobre solidão, a partir da história de "uma mulher desempregada, que está fechada em casa há muito tempo, aparentemente enclausurada do lado de fora das possibilidades do seu tempo histórico", lê-se na sinopse.

